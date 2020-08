Bologna, sanzioni per gli studenti che non rispettano le norme anti-Covid. Il preside: «Non chiamatemi autoritario» – L’intervista (Di lunedì 10 agosto 2020) Gli studenti che non rispetteranno le norme anti-Covid verranno sanzionati. È la decisione del preside Carlo Braga dell’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno, in provincia di Bologna. Insieme a docenti, dipendenti e genitori, ha approvato un protocollo di sicurezza anti-contagio con tanto di provvedimenti disciplinari per gli inadempienti, inserendolo a pieno nel regolamento di Istituto. preside, in cosa consiste nello specifico il nuovo regolamento? «In un semplice provvedimento disciplinare sulla sicurezza, che nelle scuole esiste da molto tempo. Siamo sempre stati intransigenti su questo aspetto: se non fosse rispettato questo tassello, l’intervento positivo del sistema scolastico sui ragazzi non potrebbe ... Leggi su open.online

