Bollettino Covid 10 agosto: calano i casi, quattro morti (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Ministero della Salute ha diramato il Bollettino Covid inerente alle ultime ventiquattro ore. Rispetto a ieri meno casi mentre si registrano quattro decessi. Il numero totale delle vittime accertate per Coronavirus sale a 35.209. Rispetto a ieri sono stati trovati positivi al Covid 259 casi. A referto anche 150 guariti da ieri, portando il totale complessivo da inizio epidemia a 202.248. In Lombardia nelle città di Como, Lecco, Sondrio e Varese si registrano zero nuovi contagi. Nel solo Lazio invece sono stati conteggiati 38 casi accertati e un decesso POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Puglia, tornano dalla vacanza in Grecia: positivi 5 ragazzi Articolo in aggiornamento Questo articolo è ... Leggi su bloglive

irpiniatimes1 : Covid-19, aggiornamento Campania: il bollettino - CinziaSally : Bollettino Coronavirus oggi. I dati del 10 agosto sul Covid in Italia - Meta_Magazine : #Coronavirus, #bollettino della #RegioneLazio del #10Agosto - PianetaMilan : Bollettino #Coronavirus @DPCgov #10agosto: i dati ufficiali - #CoVid_19 #CoVid19 #Coronavirusitalia… - Bix46581704 : RT @Cartabellotta: #coronavirus: la gravità dei casi diagnosticati nell'ultimo report @istsupsan -