Bitonto, tre ragazze aggredite mentre fanno benzina: il video degli assalitori armati che rubano loro l’auto (Di lunedì 10 agosto 2020) Si sono viste puntare contro una pistola e, alla fine, sono rimaste senz’auto. Tre ragazze stavano facendo benzina a un distributore nella periferia di Bitonto, in provincia di Bari, quando due uomini armati le hanno circondate. Due giovani, come si vede nel video, sono riuscite a rifugiarsi nella Fiat 500 rossa, ma dopo pochi secondi sono state costrette a uscire. I due aggressori, col volto coperto, sono scappati a bordo del veicolo. I carabinieri, che hanno diffuso il filmato, stanno indagando sulla vicenda per identificare i due uomini. L'articolo Bitonto, tre ragazze aggredite mentre fanno benzina: il video degli assalitori ... Leggi su ilfattoquotidiano

