"Bisogna portare le mascherine come gli occhiali da sole" (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - "Non dico che la moda di questa estate è la tintarella con la mascherina, ma portarla come si portano gli occhiali da sole deve essere un elemento fondamentale". Lo ha detto il virologo Fabrizio Pregliasco, ospite di Agora' estate, su Rai3. Secondo l'esperto, sulla base dei dati attuali sull'andamento del Covid in Italia, non si può parlare di 'seconda ondata', ma si tratta di "focolai e ondulazioni legate al fatto che il virus circola" con "casi di ritorno da nazioni che ora sono più pesantemente colpite" e "soggetti più giovani con manifestazioni meno aggressive". Leggi su agi

