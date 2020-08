Biolorussia, sangue e paura dopo le elezioni: un morto e dozzine di feriti (Di lunedì 10 agosto 2020) Caos e sangue dopo le elezioni, un morto e dozzine di feriti. Come riporta Rainews, sarebbe questo il bilancio degli scontri, la scorsa notte, in Bielorussia dopo le elezioni che hanno riconfermato, per la sesta volta, il presidente in carica Aleksandr Lukashenko. Secondo il Ministero del Interno i feriti sarebbero 50 civili e 39 agenti … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

