Bill Gates critica la gestione del covid da parte degli Stati Uniti (Di lunedì 10 agosto 2020) Bill Gates critica la gestione degli USA nella pandemia da coronavirus, dicendo che si trova allibito che lo Stato non abbia migliorato i test covid. Li ha descritti come lenti e privi di un accesso equo. Bill Gates critica la risposta americana al covid In un’intervista al “Fareed Zakaria GPS” sulla CNN, il fondatore di … Leggi su periodicodaily

Val1Rosa : RT @GAngrilli: Pagando si ottiene tutto. I volontari che testeranno il vaccino riceveranno 700 euro. In sostanza, il valore di una vita uma… - GAngrilli : Pagando si ottiene tutto. I volontari che testeranno il vaccino riceveranno 700 euro. In sostanza, il valore di una… - conciricco : RT @Gabbiacane: Pagando si ottiene tutto. I volontari che testeranno il vaccino riceveranno 700 euro. In sostanza, il valore di una vita um… - hairotterca : RT @Gabbiacane: Pagando si ottiene tutto. I volontari che testeranno il vaccino riceveranno 700 euro. In sostanza, il valore di una vita um… - assaloni : RT @Gabbiacane: Pagando si ottiene tutto. I volontari che testeranno il vaccino riceveranno 700 euro. In sostanza, il valore di una vita um… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates Dure critiche da Bill Gates: «Sistema dei test folle negli Usa» Corriere del Ticino Ferrero primo italiano nella classifica dei 500 uomini più ricchi del mondo, scende Del Vecchio. Bezos ancora al comando

Nelle prime dieci posizioni dominano gli americani, 8 su 10. Primo italiano al 29esimo posto, Giovanni Ferrero.

Giovanni Ferrero l'italiano più ricco. Patrimonio a 32,9 miliardi

ROMA - La pandemia non ferma Jeff Bezos: il patron di Amazon si conferma il paperone del mondo con una fortuna di 187 miliardi di dollari. Al secondo posto Bill Gates con 120,6 miliardi, seguito da Ma ...

Nelle prime dieci posizioni dominano gli americani, 8 su 10. Primo italiano al 29esimo posto, Giovanni Ferrero.ROMA - La pandemia non ferma Jeff Bezos: il patron di Amazon si conferma il paperone del mondo con una fortuna di 187 miliardi di dollari. Al secondo posto Bill Gates con 120,6 miliardi, seguito da Ma ...