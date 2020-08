Bielorussia, scontri e proteste in tutto il paese dopo voto: un morto (Di lunedì 10 agosto 2020) Minsk, 10 ago. (Adnkronos) – proteste sono scoppiate in tutta la Bielorussia alla , con la polizia che è intervenuta in forze. A Minsk, le forze di sicurezza hanno sparato pallottole di gomma, lanciato lacrimogeni e usato idranti. Valentin Stefanovich, del gruppo per i diritti umani Viesna, ha detto all’agenzia stampa russa Tass che un manifestante è morto dopo essere stato investito da un veicolo. Almeno 120 persone sono state arrestate.I , in corsa per un sesto mandato, mentre la sua sfidante Tikhanovskaya, accolta da decine di migliaia di persone ai suoi comizi, si sarebbe fermata al 9,9%. Ma le folle scese in strada smentiscono il risultato. A Minsk la gente gridava ieri sera: “Vattene”, racconta un reporter del Guardian che era presente e contro il quale sono state ... Leggi su calcioweb.eu

