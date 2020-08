Bielorussia, scomparso giornalista: “Pestato e preso dalla polizia” (Di lunedì 10 agosto 2020) In Bielorussia, nel corso di uno scontro tra polizia e dimostranti dopo la notizia della riconferma di Lukashenko, è scomparso un giornalista. Era l’inviato del giornale Meduza, con sede in Lettonia Maxim Solopov, giornalista inviato per seguire gli scontri di piazza a Minsk per conto del suo giornale, è scomparso senza lasciare traccia di sé. … L'articolo Bielorussia, scomparso giornalista: “Pestato e preso dalla polizia” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

