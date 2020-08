Bielorussia, scomparso giornalista inviato per le elezioni: “È stato pestato dalla polizia” (Di lunedì 10 agosto 2020) “Maxim ha smesso di rispondere ai messaggi intorno all’una del mattino del 10 agosto. Né la redazione di Meduza né la sua famiglia sono stati in grado di determinare cosa gli sia successo”. Sono queste che ultime informazioni che la testata indipendente russa Meduza (con sede in Lettonia) ha ricevuto dal suo cronista Maxim Solopov, di cui non si hanno più notizie dalla notte scorsa, quando a Minsk è scoppiata la protesta di piazza per il risultato delle presidenziali che hanno riconfermato per il sesto mandato Aleksandr Lukashenko. Si trovava vicino al teatro Maxim Gorky, dove la polizia “stava bloccando la gente nella zona, sparando gas lacrimogeni e arrestando violentemente i manifestanti“, ha specificato la testata, ricordando l’ultima volta in cui aveva parlato con Solopov. Su quello che è ... Leggi su ilfattoquotidiano

Bielorussia scomparso Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Bielorussia scomparso