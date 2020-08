Bielorussia: per Lukashenko è la sesta vittoria, ma il paese è scosso dagli scontri (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo le elezioni il buio. È uno scenario surreale quello che i cronisti di tutto il mondo descrivono dalla capitale Minsk dove, nelle elezioni presidenziali, Alexander Lukashenko è stato rieletto per la sesta volta consecutiva con una percentuale dell’80% dei voti. Gli exit poll assegnerebbero infatti il 79,7% dei voti. All’unica candidata dell’opposizione ammessa, Svetlana Tikhanovskaja, andrebbe invece un risicato 6,8%. Dati elettorali che hanno fomentato gli scontri e portato il governo centrale a oscurare internet e la luce elettrica nella capitale. Al momento il bilancio degli scontri parla di almeno sette feriti, barricate erette in pieno centro ed episodi in cui la polizia si rifiuta di scontrarsi con i manifestanti. Chi é Lukashenko e chi ... Leggi su giornalettismo

