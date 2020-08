Bielorussia, Lukashenko viene rieletto e il Paese insorge: 3.000 arresti (Di lunedì 10 agosto 2020) Il presidente Aleksandr Lukashenko esce vincitore, per l’ennesima volta, dalle elezioni in Bielorussia. In carica dal 1994, viene ora riconfermato con l’80,23% dei voti. Un risultato che non è piaciuto ad almeno trenta città della Bielorussia, nelle quali hanno avuto luogo proteste, arresti e feriti. L’attuale presidente della Bielorussia Aleksandr Lukashenko vince ancora: dalle ultime … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

