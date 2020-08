Bielorussia, l’opposizione denuncia: “Bloccato accesso a internet nel giorno del voto” (Di lunedì 10 agosto 2020) Attivisti ed esponenti dell’opposizione bielorussa hanno denunciato che ieri, in corrispondenza delle elezioni presidenziali che hanno visto il trionfo annunciato nel paese del presidente Aleksandr Lukashenko con l’80,23 per cento delle preferenze, hanno riscontrato difficoltà nell’accesso a internet, e in particolare a social network, applicazioni di messaggistica e siti di notizie vicini all’opposizione. Secondo quanto denunciato, risulta difficile collegarsi anche a YouTube ed alcuni dei canali Telegram più seguiti. Lo scenario del “blocco di internet” era stato ipotizzato, come riporta l’agenzia Agi, anche nei giorni precedenti da diversi attivisti. Ostacolando le comunicazioni online, il potere puntava a evitare o rendere più ... Leggi su tpi

RaiNews : Il presidente in carica Alexander Lukashenko ha vinto con l'80,23% dei voti, Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il… - Agenzia_Ansa : Tensione in #Bielorussia dopo il risultato delle elezioni presidenziali vince dal presidente uscente #Lukashenko co… - MrEfis79 : RT @RaiNews: Il presidente in carica Alexander Lukashenko ha vinto con l'80,23% dei voti, Svetlana Tikhanovskaya ha ottenuto il 9,90%. Gli… - VaranasiB : RT @asaro_berto: L'opposizione in #Bielorussia annuncia una rivolta per i brogli elettorali con cui #Lukashenko è stato eletto per la sesta… - DreamescapePs : @jacopo_iacoboni Toni trionfanti del Tg1 per l'80% di Lukaschenko stamattina, come se non ci fosse nulla di strano… -

