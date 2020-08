Bielorussia, le proteste dell’opposizione dopo la vittoria di Lukashenko “ultimo dittatore d’Europa” | FOTO (Di lunedì 10 agosto 2020) Bielorussia, le proteste dell’opposizione dopo la vittoria di Lukashenko “ultimo dittatore d’Europa” FOTO La vittoria attesa e schiacciante del presidente Aleksandr Lukashenko che conquista il suo sesto mandato con l’80,23 per cento delle preferenze in Bielorussia, ha spinto ieri sera migliaia di manifestanti a scendere in piazza contro i sospetti brogli. La polizia ha risposto con cariche sui manifestanti, ferendo oltre duecento persone e arrestandone più di 3mila. Le Ong hanno dato notizia anche di un decesso nella capitale Minsk, ma il ministero dell’Interno ha smentito. Manifestanti di fronte ai blocchi di polizia a Minsk. Credit: EPA/TATYANA ZENKOVICHLe ... Leggi su tpi

