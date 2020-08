Bielorussia in fiamme: “Presidenziali farsa, almeno tre morti tra i manifestanti” (Di lunedì 10 agosto 2020) ROMA – “La vittoria di Lukaschenko alle presidenziali di ieri e’ stata inventata di sana pianta: nel nostro Paese gli exit poll sono illegali, ne’ i centri studio indipendenti ne’ i media possono ottenere le percentuali di voto ottenute dai candidati. Nonostante questo, il governo nella tarda serata di ieri ha riferito che Aleksandr Lukashenko avrebbe ottenuto l’80% dei consensi, ma non sappiamo sulla base di cosa sostengano questo fatto. Migliaia di persone che non lo hanno votato poi si sono riversate in strada a Minsk e in altre citta’ per protestare: basta guardare quante erano per capire che Lukashenko non puo’ aver raggiunto cosi’ tanti consensi”. A parlare con l’agenzia Dire e’ un cittadino bielorusso che, per ragioni di sicurezza, ha chiesto di restare anonimo. Leggi su dire

