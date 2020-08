Besiktas, tifosi donano 10 milioni al club per l’acquisto di Balotelli (Di lunedì 10 agosto 2020) I tifosi del Besiktas hanno donato 10 milioni di euro al club turco per ottenere la firma di Mario Balotelli I tifosi del Besiktas hanno partecipato attivamente a un evento organizzato dal club turco, che ha incassato circa 10 milioni di euro per sostenere le difficoltà economiche dell’ultimo periodo. Il motivo? I sostenitori sono stati spinti dalle voci che vorrebbero Mario Balotelli vicino al Besiktas. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

