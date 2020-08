Besiktas, il sogno è Balotelli: i tifosi aiutano il club con 10 milioni di euro (Di lunedì 10 agosto 2020) Dopo la burrascosa esperienza a Brescia, Mario Balotelli è pronto a rilanciarsi. L'attaccante italiano ha un discreto mercato, anche se probabilmente la prossima meta sarà lontana dell'Italia. Forse l'ex Inter e Milan potrebbe riscattarsi in Turchia: infatti il Besiktas sembra determinatissimo ad acquistarlo, incurante delle difficoltà economiche in cui versa.caption id="attachment 991339" align="alignnone" width="1024" Balotelli Ocampos (getty images)/captionAIUTOSotto questo aspetto il club turco può contare su un aiuto davvero generoso, quello offerto dai tifosi. Nel corso di un evento organizzato al Vodafone Park Stadium e trasmesso alla televisione turca, i supporters del Besiktas hanno raccolto una cifra pari a 83 milioni di lire ... Leggi su itasportpress

