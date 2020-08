Benfica, preso Gilberto dal Fluminense: sorride anche la Fiorentina (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Benfica ha annunciato sul proprio sito di aver acquistato a titolo definitivo il terzino ex Fiorentina, Gilberto, dal Fluminense Gilberto, ex giocatore della Fiorentina, è un nuovo giocatore del Lisbona. Il club lusitano ha infatti comunicato di aver acquistato il calciatore a titolo definitivo dal Fluminense per una cifra di circa 3 milioni di euro. La Fiorentina si era riservata il 50% su una futura rivendita di Gilberto al momento della sua cessione alla squadra brasiliana. Il club viola incasserà così un milione e mezzo da questa operazione di mercato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

