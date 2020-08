Belen Rodriguez? Fermi tutti: ecco cosa svela questa foto, l'ultimo scoop di Signorini (Di lunedì 10 agosto 2020) Altro che Belen Rodriguez, adesso Michele Morrone (attore e amico della showgirl) mette le cose in chiaro e si fa fotografare in spiaggia con un fisico da urlo. Solo, soletto. Da giorni si parla di uno scambio di messaggi un po' troppo sospetto con la showgirl argentina: tutto questo riaccende i riflettori su Ibiza (dove si trova la Rodriguez) per capire cosa stesse succedendo. Poi l'attore, reduce dal successo su Netflix, torna al centro per una presunta love story con Cristina Buccino. Ma prende un bel due di picche. E allora il polverone del gossip non si placa. Una fiammata vera e propria riporta Morrone al centro del chiacchiericcio. Il settimanale Chi - diretto da Alfonso Signorini - lo fotografa a Campomarino (Campobasso), dopo aver presentato a Berlino ... Leggi su liberoquotidiano

