Beirut, tre bimbi travolti in casa dalle esplosioni mentre guardano dalla finestra: il video shock (Di lunedì 10 agosto 2020) Il video shock dell’esplosione vista da un’abitazione privata A una settimana dalla duplice esplosione che ha devastato la città di Beirut il 4 agosto scorso le immagini che arrivano dal capoluogo libanese destano ancora spavento. Un video circolato nelle ultime ore sui social mostra il momento shock in cui una famiglia guarda dalla finestra la prima nube di fumo e poi si ritrova travolta dalla seconda e più forte esplosione. I tre bimbi e la donna che è con loro scappano increduli all’interno dell’abitazione e, stando a quanto si vede nel filmato, riescono a salvarsi. Leggi anche: 1. Libano: due forti esplosioni al porto di Beirut, ... Leggi su tpi

A una settimana dalla duplice esplosione che ha devastato la città di Beirut, il 4 agosto scorso, le immagini che arrivano dal capoluogo libanese destano ancora spavento. Un video circolato nelle ulti ...

