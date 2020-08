Beautiful: FINN entra nel mondo di Steffy, Hope e Liam. Anticipazioni USA (Di lunedì 10 agosto 2020) Il dottor John “FINN” FINNegan è la prima new entry con cui le puntate americane di Beautiful hanno salutato il pubblico della soap dopo alcuni mesi di pausa.Leggi anche: TEMPESTA D’AMORE, Anticipazioni e trame puntate dal 17 al 21 agosto 2020Come già vi abbiamo ampiamente riportato, il medico sarà con ogni probabilità un papabile nuovo interesse amoroso di Steffy Forrester. La ragazza, dopo un incidente in moto che ha coinvolto anche Bill Spencer, sarà oggetto delle attenzione professionali (ma presto non solo) di FINN: se la figlia di Ridge cercherà di superare la difficile convalescenza senza ricorrere in modo massiccio agli antidolorifici, FINN la esorterà a farne uso, così da riuscire a ... Leggi su tvsoap

