Beautiful, cosa vedremo nelle nuove puntate: bambole gonfiabili e manichini per le scene sexy (Di lunedì 10 agosto 2020) Un abbraccio, un bacio, effusioni e tenerezze. Nulla di nuovo a “Beautiful” se non fosse che l’oggetto del desiderio dei personaggi non sono Brooke o Ridge, ma bambole gonfiabili o manichini. Al di là del risultato grottesco, questa si è rivelata una soluzione importante e necessaria per fronteggiare il Covid-19, applicando quindi in qualsiasi modo le misure anti contagio per preservare la salute del cast tecnico e degli attori. La produzione ha pensato da subito di ricorrere ad espedienti come le bambole gonfiabili, così da evitare qualsiasi contatto che fosse inferiore al metro di distanza di sicurezza. Non è tutto. Si sta lavorando anche per coinvolgere i partner degli attori sul set. I congiunti, infatti, con una parrucca e il giusto ... Leggi su ilfattoquotidiano

