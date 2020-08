Battiti Live 2020, la terza puntata questa sera su Italia 1: ecco i cantanti ospiti (Di lunedì 10 agosto 2020) I Radionorba Vodafone Battiti Live arrivano al giro di boa. terza puntata in onda stasera, lunedì 10 agosto, su Italia 1. L’appuntamento è poco dopo le 21 e andrà in onda anche in streaming su radionorba.it e norbaonline.it e on demand su Mediaset Play. Sarà possibile seguire l’evento anche attraverso i social di Radionorba, con l’hastag #BattitiLivetogether.Sul main stage di Otranto saliranno J-Ax, Baby K, Francesco Renga, Dotan, Elettra Lamborghini, Giusy Ferreri, Boomdabash e Alessandra Amoroso, Pinguini Tattici Nucleari, Rocco Hunt e Ana Mena, Takagi&Ketra, Gaia, Fred De Palma, Raf e Danti. pubblicato su TVBlog.it 10 agosto 2020 12:00. Leggi su blogo

