Battiti Live 2020: anticipazioni e ospiti terza puntata stasera su Italia 1 (Di lunedì 10 agosto 2020) Momenti di grande emozione, gioia e divertimento, queste le caratteristiche vincenti di Battiti Live 2020. Il concerto estivo, targato Gruppo Radionorba e in onda oggi 10 agosto 2020 dalle 21:10 su Italia 1, approda alla sua terza puntata con ancora tanti ospiti speciali, incredibili performance musicali e sorprese che sicuramente riusciranno a conquistare il pubblico.Segui Termometro Politico su Google News Prosegue quindi l’evento estivo per eccellenza, presentato da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, che oramai da anni intrattiene gli spettatori potendo contare sulla presenza di artisti di fama nazionale ed internazionale. Ma vediamo insieme questa volta cosa ha in serbo per noi Battiti ... Leggi su termometropolitico

