Barletta, 'Il ricovero-odissea di mia sorella tra attese e mancanza di acqua e cibo' (Di lunedì 10 agosto 2020) Esordisce così alla Gazzetta Giovanni Giannella, Barlettano di nascita da anni a Trieste, nel raccontare 'l'odissea che abbiamo subito sin dall'arrivo dei soccorsi per mia sorella'. 'Mi preme ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

avespartacus : RT @LaGazzettaWeb: Barletta, «Il ricovero-odissea di mia sorella tra attese e mancanza di acqua e cibo» - LaGazzettaWeb : Barletta, «Il ricovero-odissea di mia sorella tra attese e mancanza di acqua e cibo» -

Ultime Notizie dalla rete : Barletta ricovero

La Gazzetta del Mezzogiorno

BARLETTA - «Non avrei mai pensato che potesse accadere una cosa del genere nella sanità pubblica. Continuo a non comprendere come mai possano accadere certe cose. Con la salute dei malati non si scher ...Ieri l’aumento giornaliero di 552 casi aveva fatto preoccupare, mentre oggi i nuovi positivi sono 347. Covid-19, bollettino dell’8 agosto: i dati comunicati dalla Protezione Civile in merito ai contag ...