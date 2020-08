Barella bestia nera di Hradecky: primo gol in nazionale ed Europa League (Di lunedì 10 agosto 2020) Barella è la bestia nera di Hradecky: primo gol in nazionale ed Europa League per il centrocampista dell’Inter contro il portiere finlandese Nicolò Barella ha realizzato il primo gol in Europa League contro il Bayer Leverkusen, nel corso dei quarti di finale di Europa League. Una prima volta davvero particolare per il centrocampista dell’Inter, che proprio al portiere finlandese Lukas Hradecky segnò anche la prima rete con la maglia della nazionale italiana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Barella è la bestia nera di Hradecky: primo gol in nazionale ed Europa League per il centrocampista dell’Inter contro il portiere finlandese Nicolò Barella ha realizzato il primo gol in Europa League ...

Lukaku per il record, Conte per il 2° posto, Nicola per l'impresa salvezza

L'Inter si avvicina alla sfida con il Genoa ed è pronta a dare l'assalto al secondo posto, su cui siede l'Atalanta, distante 2 punti. La squadra di Conte, arrivata in Liguria in aereo (come aveva fatt ...

