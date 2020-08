Banderas da positivo al test Coronavirus nel giorno del suo 60esimo compleanno (Di lunedì 10 agosto 2020) Notizia dell’ultima ora, l’attore Antonio Banderas è positivo al Coronavirus. La notizia arriva lo stesso giorno del suo 60esimo compleanno. L’annuncio arriva giusto in uno dei giorni più importanti della vita dell’attore spagnolo, che compie oggi 60 anni, tra successi, amori e avventure cinematografiche. “Vorrei aggiungere che mi sento relativamente bene, solo un po ‘più stanco del solito e fiducioso che mi riprenderò il prima possibile”. Queste alcune tra le dichiarazioni fatte dall’attore spagnolo. “Spero che (le raccomandazioni) mi permettano di superare il processo infettivo di cui soffro e che sta interessando così tante persone in tutto il ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

