Bale contro il Real Madrid: il gallese non ha gradito il ‘no’ al trasferimento in Cina (Di lunedì 10 agosto 2020) ‘No’ al trasferimento allo Jiangsu Suning? No a qualsiasi altra destinazione per prendersi tutti i soldi del contratto con le merengues. È ancora caos in casa merengues in merito alla situazione di Gareth Bale, nuovamente distaccato dal club madrileno dopo il ‘no’ del club alla sua cessione in Cina dove avrebbe guadagnato un milione di sterline alla settimana. Stando a quanto riportato dal ‘Sun’ Bale sarebbe dunque pronto a fare guerra al Real Madrid rimanendo fino all’ultimo giorno del suo contratto in essere per guadagnare tutti i 60 milioni di sterline nei prossimi due anni anche in caso di mancato impiego. Sul tabloid inglese, infatti, si leggono alcune dichiarazioni piuttosto eloquenti da parte di una fonte viCina al ... Leggi su sportface

‘No’ al trasferimento allo Jiangsu Suning? No a qualsiasi altra destinazione per prendersi tutti i soldi del contratto con le merengues. È ancora caos in casa merengues in merito alla situazione di Ga ...

