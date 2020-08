Away il trailer e il poster della serie tv Netflix con Hilary Swank (Di lunedì 10 agosto 2020) Away a Settembre su Netflix la serie con Hilary Swank e Josh Charles ambientata nello spazio. Primo teaser trailer Netflix ha una fissa per lo spazio. Dopo la deriva thriller di Another Life e quella comica di Space Force, ecco arrivare Away space drama con Hilary Swank e Josh Charles (The Good Wife) una madre alle prese con la prima missione su Marte. Showrunner della serie è Jessica Goldberg e tra i produttori troviamo Matt Reeves, Jason Katims oltre alla stessa Hilary Swank. Creata da Andrew Hinderaker la serie è vagamente ispirata all’articolo con lo stesso titolo di Chris Jones del 2014 che raccontava ... Leggi su dituttounpop

Il_Nerdastro : Puntare alle stelle, mai guardarsi indietro. #Netflix ha rilasciato il primo Trailer per #Away, la #SerieTV con pro… - RedCapes_it : Away – Netflix pubblica il trailer e la locandina della sua nuova serie originale con Hilary Swank… - 3cinematographe : Ecco il trailer di #Away, la nuova serie sci-fi di casa Netflix! - Think_movies : “Away”: il Poster e il Trailer Ufficiale della nuova serie originale Netflix con protagonista Hilary Swank… - UniMoviesBlog : #Netflix ha diffuso in rete il nuovo trailer di #Away, la serie fantascientifica con protagonista la due volte prem… -

Ultime Notizie dalla rete : Away trailer Il nuovo emozionante trailer di Away, la serie con Hilary Swank Universal Movies Away, il trailer e il poster della nuova serie Netflix con Hilary Swank

Il primo trailer e il poster ufficiale di Away presentano la nuova serie Netflix con protagonista Hilary Swank, in arrivo il 4 settembre sulla piattaforma streaming. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 10/08 ...

Away – ecco il trailer della serie Netflix con Hilary Swank

Netflix ha rilasciato il trailer e il poster di Away, la nuova serie originale che sarà disponibile dal 4 settembre 2020. La serie vede come protagonista Hilary Swank nel ruolo di una madre astronauta ...

Il primo trailer e il poster ufficiale di Away presentano la nuova serie Netflix con protagonista Hilary Swank, in arrivo il 4 settembre sulla piattaforma streaming. NOTIZIA di LAURA SILVESTRI — 10/08 ...Netflix ha rilasciato il trailer e il poster di Away, la nuova serie originale che sarà disponibile dal 4 settembre 2020. La serie vede come protagonista Hilary Swank nel ruolo di una madre astronauta ...