Auto: Facile.it, nel Lazio ancora più di 366 mila ‘Euro 0’ (Di lunedì 10 agosto 2020) Roma, 10 ago. (Adnkronos) – Dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l’acquisto di Autovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco Auto laziale che non gode di ottima salute. Secondo l’elaborazione di Facile.it, realizzata su dati ufficiali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aggiornati al 31 dicembre 2019, nei registri della motorizzazione laziale risultano ancora registrate 366.884 Automobili Euro 0, corrispondenti all’8,96% del totale vetture ad uso privato in circoLazione. A livello nazionale, il Lazio si posiziona al quarto posto tra le peggiori del Paese, subito dopo Campania, Sicilia e Lombardia, mentre se si guarda al rapporto percentuale la regione supera la ... Leggi su calcioweb.eu

(Adnkronos) - Come sono distribuite a livello provinciale queste autovetture? Se si guarda al rapporto percentuale, la maglia nera della regione spetta alla provincia di Frosinone che, con un valore d ...

Auto “catorci”: la Tuscia la migliore del Lazio per gli euro 0

NewTuscia – VITERBO – Dal primo agosto sono scattati gli incentivi statali per l’acquisto di auautovetture Euro 6, una novità importante che potrebbe aiutare a svecchiare un parco auto laziale che non ...

