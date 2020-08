Attenti agli impostori della libertà che surfano sull’onda del Covid (Di lunedì 10 agosto 2020) impostori no, grazie. Nella politica post pandemica, specie in quella fetta di classe dirigente che sta cercando di cambiare registro per adattarsi il più in fretta possibile a un mondo che cambia alla velocità della luce, c’è una verità alternativa che si sta andando a diffondere in queste settiman Leggi su ilfoglio

ilfoglio_it : In una stagione in cui lo stato ha una maggiore centralità è importante mantenere attivo il pensiero libertario. Bl… - bellaluna_13 : @angy52 O magari mi sposto. Cosa che faccio ovunque persino nel mio giardino se non sono da sola. Mi rendo conto ch… - alessan40013408 : se bevete con l’aloisi attenti poi agli stupratori?? #SabatoDEstate - instabile_ : Bisogna stare attenti a quello che chiediamo agli altri. Gli altri possono accompagnarci, possono ridere o piangere… - Godot_65 : State attenti agli asintotici -

Ultime Notizie dalla rete : Attenti agli Attenti agli impostori della libertà che surfano sull'onda del Covid Il Foglio Mancata zona rossa ad Alzano: dalla Regione dati sottostimati agli esperti, i casi erano 200 in più

La questione della mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, nella Bergamasca, continua a tenere banco e assume sempre più i contorni di un mistero. La pubblicazione di uno str ...

Pandemia, attentati, caos. Così Al Shabaab avanza in Somalia

Un premier sfiduciato dal Parlamento, un fragile governo centrale riconosciuto ma poco sostenuto dall'Onu, che controlla solo una parte del territorio somalo a causa della presenza cancerogena del gru ...

La questione della mancata istituzione della zona rossa ad Alzano Lombardo e Nembro, nella Bergamasca, continua a tenere banco e assume sempre più i contorni di un mistero. La pubblicazione di uno str ...Un premier sfiduciato dal Parlamento, un fragile governo centrale riconosciuto ma poco sostenuto dall'Onu, che controlla solo una parte del territorio somalo a causa della presenza cancerogena del gru ...