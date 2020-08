Atletico Madrid, i positivi al Coronavirus sono Vrsaljko e Correa: la decisione per Lisbona (Di lunedì 10 agosto 2020) Angel Correa e Sime Vrsaljko sono i due calciatori positivi nell’Atletico Madrid: in mattinata il club ha avuto la conferma dei tamponi per i due L’Atletico Madrid del Cholo Simeone partirà per Lisbona senza Sime Vrsaljko e Angel Correa. La decisione ufficiale è arrivata dopo la conferma della positività al Coronavirus dei due calciatori. In mattinata era atteso l’esito decisivo del tampone per capire se c’era la possibilità di un focolaio all’interno del gruppo squadra ma fortunatamente – come riporta il Mundo Deportivo – è stata confermata solo la ... Leggi su zon

