Atletica, Turku ospita il primo appuntamento Gold del Continental Tour: Jacobs in gara nei 100 metri (Di lunedì 10 agosto 2020) Riparte la serie dei principali meeting internazionali all’estero. In attesa di quello di venerdì a Montecarlo per il nuovo inizio della Wanda Diamond League, martedì 11 agosto va in scena il primo appuntamento Gold del Continental Tour, il secondo circuito a livello globale. A Turku, in Finlandia, attesi cinque azzurri nei Paavo Nurmi Games: Marcell Jacobs sui 100 metri e Luminosa Bogliolo nei 100 ostacoli, entrambi per un doppio impegno (batteria e finale), quindi l’esordio stagionale di Yohanes Chiappinelli nei 3000 siepi, mentre Erika Furlani sarà in pedana nell’alto e Hassane Fofana in gara su due turni nei 110 ostacoli. Jacobs, RITORNO A ... Leggi su sportfair

IlBlogdiAndy : Domenica riparte l'Atletica a livello internazionale Prima della @Diamond_League il #14agosto domani a #Turku #FIN… - sportface2016 : #Atletica, cinque azzurri impegnati domani a #Turku - atleticaitalia : #atletica martedì #11agosto a Turku ???? scatta il Continental Tour Gold con 5 azzurri per la prima all'estero ???? Jac… - BrunoCentrelli : RT @atleticaitalia: #atletica azzurri verso nord ???? la prossima settimana, lunedì a Sollentuna ???? nel peso con Leonardo Fabbri e nel mezzof… - MitinAtletismo : RT @atleticaitalia: #atletica azzurri verso nord ???? la prossima settimana, lunedì a Sollentuna ???? nel peso con Leonardo Fabbri e nel mezzof… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Turku Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Atletica, Continental Tour 2020: si parte a Turku! L’Italia con 5 azzurri: spiccano Jacobs, Bogliolo e Furlani

Finalmente si incomincia a fare sul serio, sta per iniziare la stagione della grande atletica internazionale dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Si partirà martedì 11 agosto (ore 18.00-20.00) co ...

Atletica, cinque azzurri impegnati domani a Turku

Nella giornata di domani, martedì 11 agosto, andrà in scena il primo appuntamento del Gold Continental Tour a Turku, in Finlandia, dove saranno impegnati cinque atleti azzurri: Marcell Jacobs sui 100 ...

Finalmente si incomincia a fare sul serio, sta per iniziare la stagione della grande atletica internazionale dopo la lunga sosta dovuta alla pandemia. Si partirà martedì 11 agosto (ore 18.00-20.00) co ...Nella giornata di domani, martedì 11 agosto, andrà in scena il primo appuntamento del Gold Continental Tour a Turku, in Finlandia, dove saranno impegnati cinque atleti azzurri: Marcell Jacobs sui 100 ...