Atalanta, Toloi: “Siamo pronti a giocarci la Champions League…” (Di lunedì 10 agosto 2020) Inizia una settimana importantissima per il calcio europeo, quella che vedrà protagoniste le squadre nei quarti di finale. Toccherà all'Atalanta di Gian Piero Gasperini scendere in campo per prima nella Final Eight di Lisbona contro un avversario più che temibili come il Paris Saint-Germain. La Dea è carica e in scia al grande campionato di Serie A portato a termine proverà a stupire anche in Coppa. Ne è convinto Rafael Toloi che, come riporta il sito ufficiale del club, ha commentato il prossimo impegno contro i campioni di Francia.Toloi: "pronti per giocarci la Champions League"caption id="attachment 988931" align="alignnone" width="599" Toloi (Getty Images)/caption"Essere ai quarti di finale di Champions ... Leggi su itasportpress

