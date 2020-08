Atalanta, raggiunto accordo di partnership con Intesa. Finanzierà la riqualificazione dello stadio (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Atalanta ha stretto un accordo di partnership con Intesa Sanpaolo. L’istituto di credito sarà sponsor e partner bancario, oltre che sponsor principale delle squadre del settore giovanile. L’accordo prevede anche un finanziamento di 40 milioni di euro, sottoscritto con l’Istituto per il Credito Sportivo, per la riqualificazione del Gewiss Stadium. La storica tribuna dello stadio di Bergamo verrà denominata Rinascimento, per dare continuità al programma varato da Intesa Sanpaolo con il Comune cittadino per fronteggiare l’emergenza Covid-19. Il completamento degli interventi sullo stadio è previsto per la fine del 2021, con la riqualificazione della Curva Sud Morosini, la ... Leggi su ilnapolista

