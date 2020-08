Atalanta-Psg, i convocati di Gian Piero Gasperini: out Gollini e Ilicic (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Atalanta vuole continuare a vivere il suo sogno. Nella serata di mercoledì 12 agosto affronterà il Paris Saint-Germain di Thomas Tuchel, nel match valevole per i quarti di finale di Champions League, a cui non potrà prendere parte il portiere Pierluigi Gollini, fermato da un infortunio al ginocchio. L’estremo difensore nerazzurro, però, volerà ugualmente a Lisbona per dare il proprio sostegno ai compagni di squadra, in una gara che potrebbe permetterà alla Dea di scrivere un’altra pagina di storia. Ecco, di seguito, la lista dei 26 calciatori convocati dal tecnico Gian Piero Gasperini: 2 Bellanova, 3 Caldara, 21 Castagne, 90 Colley, 77 Cortinovis, 7 Czyborra, 20 Da Riva, 15 De Roon, 19 Djimsiti, 11 Freuler, 25 Gelmi, 10 ... Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #MadeInItaly???? Al via le Final Eight di #ChampionsLeague ed #EuropaLeague col Psg di Verratti che sfida l'Atalanta… - Gazzetta_it : Intervista al c.t. #Mancini: “L'#Atalanta europea può battere il #Psg e arrivare in fondo” - SkySport : Gollini, problemi al ginocchio: a rischio il Psg - MaurizioBilchi : Quarti di Champions: Atalanta-PSG in tv in chiaro su Canale 5 il 12 agosto, Bergamo sogna - marcovarini : RT @sportface2016: #ChampionsLeague | #AtalantaPsg, i convocati di Gian Piero #Gasperini: out #Gollini e #Ilicic #UCL -