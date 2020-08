Atalanta-PSG, De Roon: “Avversari fortissimi, ma possiamo battere chiunque. La qualificazione…” (Di lunedì 10 agosto 2020) L'Atalanta tenta l'impresa.La squadra di Gian Piero Gasperini, unica italiana che parteciperà alle Final Eight di Champions League, sfiderà mercoledì sera a Lisbona il Paris Saint-Germain. Una gara secca in cui gli orobici dovranno dare il massimo per ottenere un risultato storico.Atalanta-PSG: Gollini ko, a rischio Verratti, Mbappé e Kurzawa. Tuchel porta tutti in ritiroIl centrocampista olandese Marten De Roon, intervenuto ai microfoni di Sky Sport in vista della gara valida per i quarti di finale della competizione, ha parlato del momento straordinario che i suoi stanno vivendo: "Ovviamente la qualificazione è qualcosa che non potevamo sognare, specie dopo le prime tre partite, ma non vediamo l'ora di giocare questa gara da quando a marzo abbiamo ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di ... Leggi su mediagol

