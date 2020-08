Atalanta-Psg, Anthony Taylor arbitrerà l’incontro: la squadra al completo (Di lunedì 10 agosto 2020) Atalanta-Psg, sarà Anthony Taylor a dirigere la gara di mercoledì a Lisbona, chi vince accede direttamente alla semifinale Atalanta-Psg, sarà Anthony Taylor a dirigere la gara di mercoledì a Lisbona, chi vince accede direttamente alla semifinale. LA squadra AL completo- Sarà Anthony Taylor a dirigere la gara di mercoledì a Lisbona tra Atalanta e Paris Saint Germain. Il fischietto inglese sarà coadiuvato dagli assitenti Beswick e Nunn e dal quarto uomo Dias, mentre al VAR ci saranno Attwell e Tierney. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

