Atalanta-Paris Saint Germain: sono 26 i convocati di Gasperini (Di lunedì 10 agosto 2020) Non ci sarà Josip Ilicic tra le fila dell’Atalanta nella sfida dei quarti di finale di Champions League contro il PSG. Mister Gasperini ne convoca 26 per il match di Lisbona contro i parigini. Presente Gollini seppure in condizioni sanitarie precauzionali col tutore. Portieri: Sportiello, Gelmi, Rossi Difensori: Caldara, Sutalo, Gosens, Czyborra, Toloi, Djimsiti, Castagne, Guth, Bellanova, Hateboer, Okoli. Centrocampisti: Pasalic, Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva. Attaccanti: Zapata, Gomez, Muriel, Cortinovis, Colley, Piccoli. Foto: Twitter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

