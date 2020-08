Atalanta, giocatori arrivati a Lisbona-Foto Si avvicina l'appuntamento con la storia (Di lunedì 10 agosto 2020) I giocatori hanno preso un volo da Orio e sono arrivati nella capitale portoghese dove mercoledì c’è l’appuntamento con la storia, i quarti di finale contro il Paris Saint German. Guarda le Foto della partenza. Leggi su ecodibergamo

I giocatori hanno preso un volo da Orio e sono arrivati nella captale portoghese dove mercoledì avranno l’appuntamento con la storia, i quart idi finale contro il Paris Saint German. Guarda le foto de ...

Mancini: «Ero certo che la Juve avrebbe passato il turno. Atalanta? Può arrivare in fondo»

Roberto Mancini, ct della Nazionale ha parlato sulle pagine della Gazzetta dello Sport di Juve e Atalanta. Le sue parole Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini ha commentato l’elimin ...

