Atalanta, de Roon avverte il PSG: «Possiamo battere chiunque» (Di lunedì 10 agosto 2020) Marten de Roon ha parlato della sfida di Champions League contro il PSG: le dichiarazioni del centrocampista dell’Atalanta Marten de Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della sfida di Champions League contro il PSG. «Ovviamente la qualificazione è qualcosa che non potevamo sognare, specie dopo le prime tre partite, ma non vediamo l’ora da quando a marzo abbiamo ottenuto la qualificazione ai quarti di finale di Champions. L’attesa è stata lunga, ma ora siamo focalizzati su questa Final Eight. Il PSG è una squadra fortissima, ma è ovvio che non potevamo essere fortunati col sorteggio a questo punto della manifestazione. Loro sono fortissimi ma noi dobbiamo fare del nostro meglio, inoltre abbiamo dimostrato che se abbiamo una ... Leggi su calcionews24

