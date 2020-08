Atalanta, da Intesa San Paolo 40 milioni per lo stadio (Di lunedì 10 agosto 2020) Intesa SanPaolo e Atalanta hanno annunciato oggi un accordo di partnership che vedrà la Banca ricoprire il ruolo di Sponsor e Banking Partner della società bergamasca. Intesa SanPaolo sarà a fianco della Prima squadra e legherà il suo nome in qualità di Main Sponsor alle squadre che ne formano il settore giovanile. L’accordo prevede, tra … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

