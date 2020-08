Atalanta, arriva il nuovo sponsor Intesa Sanpaolo: 40 milioni per stadio e non solo (Di lunedì 10 agosto 2020) Novità in casa Atalanta. Cambio sponsor per la Dea e ancora maggiori possibilità di sognare in grande. Intesa Sanpaolo diventa main sponsor delle giovanili e prosegue il suo programma di sostegno a Bergamo con l'intitolazione della tribuna del Gewiss Stadium.Atalanta: novità Intesa Sanpaolocaption id="attachment 1000591" align="alignnone" width="568" Atalanta Papu Gomez (getty images)/captionLa società nerazzurra ha sottoscritto un accordo che la aiuterà, grazie ai 40 milioni di euro che riceverà dall'Istituo di Credito, per la riqualificazione del Gewiss Stadium. Intesa Sanpaolo diventa sponsor, 'banking partner' e main ... Leggi su itasportpress

