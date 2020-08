Atalanta, annunciata nuova partnership con Intesa Sanpaolo (Di lunedì 10 agosto 2020) L’Atalanta e Intesa Sanpaolo, quest’oggi, hanno annunciato una partnership, che prevede il ruolo di Sponsor e Banking della società nerazzurra per la banca. La storica tribuna dello Gewiss Stadium, inoltre, si chiamerà ‘Rinascimento’, sempre in ottica del progetto che prevede un finanziamento da 40 milioni di euro per la riqualificazione dello stadio, sottoscritto da Intesa Sanpaolo e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Il completamento degli interventi e’ previsto per la fine del 2021 con la riqualificazione della Curva Sud Morosini, la realizzazione di un parcheggio interrato di 285 posti e di importanti opere di urbanizzazione. Leggi su sportface

