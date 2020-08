Assunzioni scuola 2020: posti e immissioni in ruolo. Il calendario del Miur (Di lunedì 10 agosto 2020) Assunzioni scuola 2020: in vista dell’inizio del prossimo anno scolastico il Miur dà il via alle immissioni in ruolo del Personale docente: sono nel complesso quasi 85mila i posti in ballo; quelle ordinarie dovrebbero concludersi entro il mese di agosto, successivamente come si procederà?Segui Termometro Politico su Google News Assunzioni scuola: il cronoprogramma del Miur Assunzioni scuola – In questi giorni il Miur ha trasmesso agli Uffici Scolastici il cronoprogramma delle immissioni in ruolo per l’anno scolastico 2020/21. Con il documento, quindi, si è annunciato ... Leggi su termometropolitico

