Assunzioni Comune di Roma 2020: bando e posti disponibili. I dettagli (Di lunedì 10 agosto 2020) Il Comune di Roma ha pubblicato diversi bandi per l’assunzione di 1.512 dipendenti, il 30% dei quali ha già un’occupazione all’interno dell’ente locale. Tra le figure richieste, oltre i ruoli dirigenziali, spicca anche un nuovo profilo professionale, vale a dire Istruttore Servizi Telematici e Informatici. Andiamo a vedere come sono ripartiti i ruoli professionali richiesti e i requisiti (con particolare focus sui titoli di studio) da possedere.Segui Termometro Politico su Google News Assunzioni Comune di Roma: i posti disponibili Come abbiamo anticipato sono 1.512 le Assunzioni previste dal Comune di Roma. I profili professionali sono così ripartiti: 42 Dirigenti: ... Leggi su termometropolitico

