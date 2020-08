Associazione Nazionale Presidi: mancano ancora 20.000 aule (Di lunedì 10 agosto 2020) Associazione Nazionale Presidi: aveva lamentato le criticità già circa un mese fa. Ora, a solo un mese e qualche giorno dal ritorno degli studenti sui banchi il 14 settembre, la questione si fa più preoccupante. Tra le soluzioni si pensa di destinare alla didattica strutture ricettive a disposizione dei singoli Enti Locali. Associazione Nazionale Presidi: 400.000 alunni sono ignari di dove faranno lezione La situazione preoccupante sulle aule da destinare all’istruzione (garantendo comunque il distanziamento sociale) è stata ben delineata dall’Associazione Nazionale Presidi. Servono spazi alternativi per sopperire la mancanza di 20.000 aule. La problematica dei ... Leggi su notizieora

poliziadistato : 'Dona un'ora della tua estate per aiutarci a salvare vite' è lo slogan che @donatorinati_ps Associazione donatori e… - NotizieOra : Associazione Nazionale Presidi: mancano ancora 20.000 aule - LCS_2019 : RT @salvadeomarco: Grazie a @brambati_spa Brambati SPA per aver donato un PC e altre dotazioni informatiche all’Associazione Nazionale Cara… - Paolo_Micheli : RT @salvadeomarco: Grazie a @brambati_spa Brambati SPA per aver donato un PC e altre dotazioni informatiche all’Ass… - andreab1980 : RT @salvadeomarco: Grazie a @brambati_spa Brambati SPA per aver donato un PC e altre dotazioni informatiche all’Associazione Nazionale Cara… -

Ultime Notizie dalla rete : Associazione Nazionale Gli studenti delle superiori in servizio con i volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri Ravennawebtv.it Sport per non vedenti. A Formigine con l’atleta Cassioli per l’inclusione e il benessere

La Nazionale Calcio Amputati regolarmente si allena a Formigine ... (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), che giocano con i giovani delle associazioni di calcio formiginesi. Torneo ...

Montespertoli si candida a capitale italiana del vino per il 2021

La finalità del progetto è quella di dare forte visibilità ad un territorio attraverso eventi e iniziative specifici e dedicati al settore della filiera vitivinicola MONTESPERTOLI. Il Comune di Montes ...

La Nazionale Calcio Amputati regolarmente si allena a Formigine ... (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali), che giocano con i giovani delle associazioni di calcio formiginesi. Torneo ...La finalità del progetto è quella di dare forte visibilità ad un territorio attraverso eventi e iniziative specifici e dedicati al settore della filiera vitivinicola MONTESPERTOLI. Il Comune di Montes ...