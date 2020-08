Assassin's Creed Valhalla nella nuova versione del reveal trailer con Eivor donna come protagonista (Di lunedì 10 agosto 2020) Alla fine della scorsa settimana, Ubisoft ha pubblicato una parte della colonna sonora di Assassin's Creed Valhalla da riprodurre in streaming o da scaricare. E con essa, abbastanza silenziosamente, ha pubblicato una nuova versione del trailer di presentazione iniziale del gioco.Questa nuova edizione del trailer sostituisce la versione maschile di Eivor, che Ubisoft ha scelto di rivelare per prima, con l'Eivor femminile.È bello vederla finalmente in mostra in questo modo, ma ci è voluto un bel po' di tempo. Questo trailer è chiamato "Official Soundtrack Cinematic trailer", ma non sembra proprio avere alcuna relazione con la musica del gioco.Leggi ... Leggi su eurogamer

Ubisoft celebra l'uscita della colonna sonora principale di Assassin's Creed Valhalla con un trailer dal taglio cinematografico, che comprende alcune delle musiche presenti nel gioco.

