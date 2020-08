Assalto a un portavalori sull’A14: sparatoria e auto in fiamme in autostrada nel Foggiano (Di lunedì 10 agosto 2020) Colpi da arma da fuoco, auto date alle fiamme e autostrada bloccata con code chilometriche all’altezza dello svincolo di Cerignola Est. Un tentativo di Assalto a un furgone portavalori della Securitalia è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 10 agosto lungo la A14 in provincia di Foggia, all’altezza di Canosa di Puglia. Due chilometri dopo l’uscita di Cerignola Est, in direzione sud, il commando ha esploso numerosi colpi di arma da fuoco contro il mezzo blindato e ingaggiato una sparatoria con i vigilantes dopo aver lasciato sull’asfalto molti chiodi a 3 punte per forare gli pneumatici e aver bloccare la carreggiata dando alle fiamme alcune vetture. Non è chiaro se il colpo sia stato portato a termine, se il tentativo di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Foggia, assalto a portavalori: A14 bloccata. Sparatoria e auto incendiate in autostrada - Agenzia_Ansa : Assalto a un furgone portavalori nel Foggiano, bloccata l'autostrada A14. Il commando avrebbe esploso numerosi colp… - repubblica : Cerignola, assalto a furgone portavalori sulla A14: spari e auto in fiamme, strada bloccata - Affaritaliani : Cerignola, assalto a furgone portavalori su A14: strada bloccata tra gli spari - rep_bari : Cerignola, assalto a furgone portavalori sulla A14: spari e auto in fiamme, strada bloccata [aggiornamento delle 19… -