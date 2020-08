Assaltato portavalori sulla A14, fumo in autostrada (VIDEO) (Di lunedì 10 agosto 2020) Assaltato portavalori sulla A14. autostrada bloccata e diversi mezzi in coda. FOGGIA – Assaltato portavalori sulla A14. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tentativo di rapina è avvenuto tra Cerignola e Canosa di Puglia con i banditi che avrebbero sparato diversi colpi di arma da fuoco per costringere il mezzo a fermarsi. Utilizzati anche chiodi a tre punte e incendiato alcuni mezzi per impedire alle forze dell’ordine di arrivare sul posto. Non è chiaro se i malviventi sono riusciti a portare via il bottino. Sul posto c’è la polizia che sta effettuando tutti i controlli del caso per ricostruire meglio la dinamica di quanto accaduto. Assaltato portavalori nel ... Leggi su newsmondo

