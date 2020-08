Ascolti TV | Domenica 9 agosto 2020 (Di lunedì 10 agosto 2020) Non Dirlo al Mio Capo 2 Nella serata di ieri, Domenica 9 agosto 2020, su Rai1 la replica di Non Dirlo al Mio Capo 2 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Bold Pilot – Leggenda di un campione ha raccolto davanti al video .000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Hawaii Five-0 9 ha interessato .000 spettatori (%), mentre NCIS New Orleans 5 è visto da .000 spettatori (%). Su Italia1 Game Night – Indovina chi muore stasera? ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 la replica di A Raccontare Comincia Tu ha incollato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Una Serata Bella per Te, Bigazzi totalizza un a.m. di .000 spettatori (%). Su La7 la replica di Atlantide ha registrato .000 spettatori con il %. Su Tv8 Gomorra 2 in replica segna .000 spettatori (%). Sul Nove Pane, amore e ... Leggi su davidemaggio

zazoomblog : Ascolti Tv domenica 9 agosto 2020: Non dirlo al mio capo Bold Pilot – Leggenda di un campione dati Auditel e share… - CorriereCitta : #AscoltiTv domenica 9 agosto 2020: Non dirlo al mio capo, Bold Pilot – Leggenda di un campione, dati Auditel e shar… - lonely_queen : @Federic01996 Sì, stasera mi sono accorta guardando il sito di Mediaset. No, domenica prossima non c'è proprio, dop… - Maria51752926 : RT @MariaTe45659027: @aydan_m_ @canyaman1989 @ozgecangurel Buona Domenica @aydan_m_ Contenta per la serie e tutto meritato bravissimi tut… - MariaTe45659027 : @aydan_m_ @canyaman1989 @ozgecangurel Buona Domenica @aydan_m_ Contenta per la serie e tutto meritato bravissimi… -